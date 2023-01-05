В СНБО Украины пригрозили Германии войной при отказе поставлять Киеву танки

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Если Берлин не предоставит Киеву тяжелую бронетехнику, военные действия развернутся на территории самой Германии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Об этом сообщает газета "Страна".

"Если [канцлер ФРГ Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином <...> на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические опросы о том, нужно нам давать танки или нет", – заявил Данилов.

В декабре Шольц заявил, что Германия не будет передавать танки Украине в одностороннем порядке. Он напомнил, что Берлин и так поставляет Киеву современное вооружение, однако придерживается определенных принципов в этих поставках.

До этого газета Politico сообщала, что дебаты по поводу танков являются последней стычкой из-за вооружений между Западом и Украиной. Источники издания отмечали, что западные чиновники вряд ли решатся предоставить Киеву такое оружие.



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