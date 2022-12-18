Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке – Шольц

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Германия не будет передавать танки Украине в одностороннем порядке. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Он заявил, что Германия является решительным сторонником Украины и напомнил, что Берлин передает Киеву современное вооружение, в том числе самоходные гаубицы, реактивные системы заппового огня, зенитные установки и системы ПВО.

Однако, по словам канцлера, Берлин придерживается определенных принципов в поставках оружия на Украину.

"Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. В-третьих, немцы не будут действовать в одиночку", – заявил он.

Шольц назвал подобную политику взвешенной, но в то же время решительной. По его словам, ее поддерживают большинство жителей ФРГ.

Ранее СМИ рассказали о том, что дебаты по поводу танков являются последней стычкой из-за вооружений между Западом и Украиной. Страны Запада, по мнению источников издания Politico, не решаются предоставить танки Киеву.

До этого СМИ рассказали о негласной договоренности западных стран не посылать танки на Украину. Публицист Андреас Клут из Bloomberg считает, что немецкие власти не будут поставлять танки на Украину без согласования с другими западными государствами, чтобы не быть обвиненными в обострении конфликта.

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