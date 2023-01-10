В Госдепе США заявили о желании изменить динамику боев на Украине поставками БМП Bradley

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В США стремятся изменить динамику боевых действий на Украине, предоставляя Киеву дополнительную военную помощь, в том числе БМП Bradley. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре", – приводит его слова ТАСС.

Прайс подчеркнул, что это является динамикой, которую США стремится изменить, предоставляя Киеву дополнительную помощь в сфере безопасности. Представитель госдепа напомнил, что в новый пакет помощи Украине вошли и БМП и системы противовоздушной обороны.

Боевые машины пехоты Bradley и самоходные гаубицы вошли в новый пакет помощи США Киеву. Его общий объем составил свыше трех миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в США также раздумывают над передачей на Украину современных бронетранспортеров Stryker. Согласно источникам газеты Politico, БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи, который могут анонсировать в ближайшее время.

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