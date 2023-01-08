Кадыров назвал западную помощь Киеву рабочей схемой по отмыванию денег

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Западная помощь Украине является рабочей схемой по отмыванию денег, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, "до окопов" доходит не более 15% от всей суммы поддержки.

"Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства <...>. Сегодня весь блок НАТО поставляет вооружение и своих бойцов под маской "иностранных наемников", но не может перевесить чашу весов в свою пользу", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, сейчас нужно беспокоиться не об иностранной помощи Киеву, а о том, что боевые действия идут на территории России.

"Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров", – добавил он.

Ранее бывший американский военный Л. Тодд Вуд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной финансовой махинации по присвоению денег, которые выделяются США на помощь Киеву. По его словам, речь идет о приобретении недвижимости за рубежом.

Западные страны увеличили финансовую и военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

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