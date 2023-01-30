Канцлер Германии Шольц исключил поставки истребителей Киеву

Фото: dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Вопрос о поставке Украине истребителей со стороны Германии даже не возникает. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Tagesspiegel.

"Если, как только решение принято, в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не очень серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", – заявил он.

Шольц подчеркнул, что Германия ни в коем случае не будет поставлять истребители на Украину. Он также посоветовал "не вступать в постоянное соревнование", когда речь заходит о вооружении для Киева.

По словам канцлера Германии, теперь, когда в ФРГ было принято решение по танкам Leopard, для него важным является то, чтобы все, кто также заявил о поставках танков, сделали это сейчас.

Ранее Шольц заявил, что кабмин ФРГ не допустит войны между РФ и НАТО. Он сообщил, что в Германии не следуют за теми, кто легкомысленно рекомендует стране идти вперед в вопросах поставки оружия Украине.

Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2

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