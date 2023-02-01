Запад пытался провести в РФ ментальный блицкриг в 2022 году – Минобороны

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В начале прошлого года западные страны пытались провести экономический и ментальный блицкриг в России. Об этом в статье для журнала "Арсенал Отечества" написал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Он отметил, что Запад допустил ошибку, пытаясь обеспечить блицкриг в сроки привычного вооруженного конфликта. По замечанию Ильницкого, для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, а для блицкрига ментальной войны нужно минимум 1–2 года на то, чтобы добиться предательства государственных элит, и 8–15 лет – на формирование новой идентичности граждан.

Ильницкий отметил, что первый акт борьбы для западных стран не увенчался успехом и привел к потере стратегической инициативы. Однако о полной неудаче Запада можно будет говорить только в середине 2024 года, подчеркивает автор статьи. В этот момент к элитам России и ее гражданам должно прийти окончательное понимание того, что с Западом невозможно договориться.

Как объяснил советник главы Минобороны, блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, после чего их же руками будут развалены госинституты, силовые структуры и армия.

В июле прошлого года Владимир Путин заявил, что действия Центробанка и правительства РФ сорвали блицкриг Запада в отношении России. Президент также отметил, что все принятые меры были поддержаны Госдумой и Совфедом и оказались своевременными.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца. Он отметил, что Запад увеличивает объемы и номенклатуру ударных наступательный вооружений, которые поставляются Киеву.

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