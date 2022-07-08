Путин заявил, что действия ЦБ и кабмина сорвали блицкриг Запада

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эффективные действия Центробанка и правительства РФ сорвали экономический блицкриг Запада в отношении России, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на совещании с членами кабмина, он отметил, что все предпринятые меры были поддержаны Госдумой и Совфедом и оказались своевременными.
"Многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что тем не менее санкции наносят ущерб российской экономике. По словам Путина, в связи с этим сохраняется значительное количество рисков в различных отраслях и на рынке труда.
"Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз: наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно", – заметил он.
Путин призвал министров и глав ведомств внимательно следить за ситуацией и анализировать показатели, чтобы своевременно реагировать на новые вызовы в целях обеспечения стабильности экономики.
Ранее Путин заявил, что некоторым секторам российской экономики стало лучше после ухода зарубежных компаний. Ситуацию президент описал фразой "не было бы счастья, да несчастье помогло". Путин добавил, что происходящее в последнее время показывает, что фундаментальные основы экономики РФ оказались гораздо устойчивее, чем думали об этом "недоброжелатели за бугром".
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