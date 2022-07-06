Ответ Путина на санкции стал выстрелом по финсистеме НАТО – СМИ

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Ситуация на Украине положила начало нового финансового порядка, в котором американский доллар может быть оттеснен валютами других стран, сообщает канадское издание Toronto Star.
Автор статьи Фрэнк Джустр отмечает, в этой ситуации Москве отведена особая роль.
"Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции", – пишет обозреватель.
В качестве примера он привел решение Владимира Путина перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли.
Джустр выразил мнение, что уже запущена перезагрузка глобальной финансовой системы.
"Я ожидаю появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом. Она будет использоваться исключительно для расчетов между странами", – подчеркнул автор материала.
Также он отметил и развитие торговых отношений РФ с КНР, Индией и Бразилией. По его словам, Путин выступает за то, чтобы страны БРИКС рассмотрели возможность создания резервной валюты, обеспеченной золотом.
По мнению Джустра, Москва и Пекин могут создать такую валюту за пределами американской долларовой системы.
Ранее обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну заявил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов.
Он подчеркнул, что это связано с решением президента России принимать плату за газ в национальной валюте. Западу, отметил журналист, придется тратить больше средств на конвертацию своей валюты для оплаты необходимого импорта энергоресурсов.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Очередной пакет санкций против РФ будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза
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