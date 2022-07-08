Путин заявил о напряженности на рынке продовольствия из-за ошибочных действий Запада

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Напряженность на мировых рынках продовольствия сохранится из-за ошибочных действий западных стран, заявил Владимир Путин.

"В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная", – цитирует его РИА Новости.

Глава государства отметил, что обеспечение продовольствием российского рынка стоит в приоритете в свете возможных проблем. Кроме того, необходимо исполнить обязательства перед партнерами.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире.

Российский лидер отметил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран.

Он подчеркнул, что страны Запада, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальные производства сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений.

