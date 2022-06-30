РФ была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Он напомнил, что поставки российских сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. Президент добавил, что Россия готова в полной мере удовлетворить спрос аграриев из дружественных стран на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства.
Российский лидер отметил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран.
Он подчеркнул, что страны Запада, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальные производства сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений.
"Этим они затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхования перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам", – заключил Путин.
Ранее президент сообщил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, порты заминировала Украина. Сейчас же ей никто не мешает их разминировать и выводить оттуда суда.
Путин подчеркнул, что Москва гарантирует обеспечение безопасности. При этом он указал и на другие возможные пути вывоза зерна. По его мнению, проблемы с продовольствием возникли из-за западных санкций против российских портов. Путин подчеркнул, что таким образом Евросоюз и США создали проблемы со страхованием грузом, фрахтом. Он добавил, что сейчас эти вопросы обсуждаются при прямом участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Запад перекладывает на мир собственные ошибки в макроэкономике – Путин
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