В Херсонской области заявили, что ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом РФ

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Украинская ПВО, пытаясь отразить российские удары по военным объектам ВСУ, попала ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

"В ночь с 15 на 16 апреля российскими вооруженными силами были поражены несколько военных объектов вооруженных формирований Украины на территории Снигиревского района. При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу в селе Васильевка Снигиревского района", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинская сторона не отрицает, что объекты были разрушены из-за падения ракет С-300, но Киев утверждает, что ракеты были выпущены российской стороной.

По словам Барбашова, гражданам Украины запрещено публиковать результаты попаданий российских сил для недопущения корректировки огня, однако в данном случае, разрушения широко публикуются.

Барбашов заявил, что происходящее является информационной кампанией, чтобы обвинить ВС РФ в намеренном уничтожении гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Донецке из-за новых обстрелов ВСУ погибла женщина, еще один человек был ранен. Украинская армия обстреливала жилые районы Донецка снарядами натовского калибра.