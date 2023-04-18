Один человек погиб в результате взрыва гранаты в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате взрыва гранаты Белгорода погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП – взорвалась граната. Есть один погибший и двое пострадавших", – написал он.

Глава региона уточнил, что на место происшествия выехал мэр города Валентин Демидов.

По предварительной информации, жители дома, во дворе которого произошел инцидент, вели асоциальный образ жизни. Правоохранители разбираются в причинах случившегося.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 29 марта с помощью БПЛА атаковали газонасосную станцию в Белгороде. Дрон врезался в один из резервуаров, однако тот оказался пустым.

До этого стало известно, что в результате обстрела села Борисовки Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина.

