ФСБ перекрыла канал незаконных поставок оружия из зоны СВО в Белгородской области

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности перекрыла в Белгородской области незаконный канал поставок оружия и боеприпасов из зоны проведения спецоперации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Сотрудники ведомства работали совместно с коллегами из регионального УМВД. После проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны граждане РФ Н. А. Лебедев 1988 года рождения и Ю. В. Ясинский 1980 года рождения.

В пресс-службе отметили, что у злоумышленников нашли 14 единиц противотанковых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат, 66 тротиловых шашек массой от 200 граммов до 3 килограммов. Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили свыше 15 тысяч патронов различного калибра.

Лебедев является уроженцем Белгородской области, а Ясинский – Московской. При этом последний имеет прописку на Ямале, уточнили в пресс-службе.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные, группой лиц по предварительному сговору". Белгородский районный суд признал их виновными.

Лебедева приговорили к 3 годам лишения свободы условно, а Ясинского – к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, заключили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что силовики обнаружили 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 27 российских регионах. ФСБ работала совместно с МВД России и Росгвардией. Они предотвратили преступную деятельность 59 жителей 34 субъектов государства.

ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах РФ

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