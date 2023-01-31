В РФ зафиксировали рост преступлений с использованием оружия и взрывчатки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Число преступлений на территории России с использованием вооружений, взрывчатки и боеприпасов в 2022 году увеличилось на треть в сравнении с 2021-м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на статистику министерства внутренних дел РФ.

"В 2022 году с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 6,2 тысячи преступлений (больше на 32,4%, чем за 12 месяцев 2021 года)", – говорится в сообщении.

В РФ также отметили рост количества зарегистрированных экстремистских преступлений. Согласно материалам МВД, в период с января по декабрь прошлого года было зафиксировано 2 233 преступления террористического характера и 1 566 преступлений экстремистской направленности. Прирост составил 4,5 и 48,2% соответственно.

Кроме того, правоохранители зафиксировали рост ложных сообщений об угрозе взрывов в российских учреждениях. По информации МВД, более 90% такой информации злоумышленники передавали в дистанционном формате.

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