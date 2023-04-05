Похожие на гранаты предметы обнаружили у ТЦ на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

Похожие на гранаты предметы обнаружили около ТЦ на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"В мусорном контейнере вблизи торгового центра "Парк Хаус" найдены порядка 20 подозрительных предметов, напоминающих гранаты", – заявили в экстренных службах.

По словам представителя, к месту инцидента вызвали кинологов.

Ранее возле ТЭЦ-20 на улице Вавилова в Москве обнаружили похожий на мину предмет. По данным источника, знакомого с ситуацией, территорию в районе находки оцепили. Кроме того, решение проблемы было передано саперам.

До этого возле здания посольства Швейцарии в Басманном районе столицы обнаружили пакет с предметами, похожими на гранаты "РГД-5". Он лежал на рампе одного из домов в переулке Огородной Слободы. На место выезжали взрывотехники.



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