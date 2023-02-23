12:20Происшествия
Похожие на гранаты предметы нашли у посольства Швейцарии в Москве
Фото: телеграм-канал Shot
Возле здания посольства Швейцарии, расположенного в Басманном районе Москвы, обнаружили предметы, похожие на гранаты "РГД-5". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что сигнал об обнаружении подозрительного пакета поступил в 11:05 в четверг. Пакет находился на рампе одного из зданий в переулке Огородной Слободы. На место происшествия были вызваны взрывотехники.
Накануне в Лондоне эвакуировали посольство США. Территория возле дипмиссии была оцеплена полицейскими, на месте были замечены кинологи с собаками. Причиной инцидента могло стать сообщение о подозрительной посылке.
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