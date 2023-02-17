Спецслужбы Румынии изъяли подозрительный конверт, полученный посольством РФ

Фото: телеграм-канал Readovka

Подозрительный конверт, который был прислан в российское посольство в Румынии, был изъят 17 февраля для проведения проверки. Об этом рассказали в румынской службе информации.

"Пиротехнические группы службы информации Румынии выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта. После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу", – передает Agerpres сообщение спецслужбы.

Специалисты должны будут изучить его в лаборатории, чтобы убедиться, что он не содержит веществ, которые могут представлять опасность.

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров рассказал о покушении, которое было совершено на командира отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

Выяснилось, что он получил конверт, который был пропитан отравляющим веществом. Он понял это и оперативно принял меры: промыл нос и руки. Своим подчиненным Алаудинов поручил сделать то же самое. Позднее отравленные поступили в медсанбат. Сообщалось, что они идут на поправку.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!