Главный комендант Польши был ранен из-за взрыва полученной на Украине посылки

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Главный комендант Польши получил легкие ранения в результате взрыва полученного на Украине подарка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

"В помещении, прилегающем к кабинету Главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11–12 декабря текущего года", – говорится в сообщении.

В настоящее время комендант с незначительными ранениями госпитализирован для дальнейшего осмотра. По данным правоохранительных органов, адресантом подарка является один руководителей спецслужб Украины.

Ранее посольство Франции в Москве получило посылку из Крыма с мертвой мышью и пауком внутри. В правоохранительные органы обратилась представитель посольства. Она сообщила, что отправителем посылки является некий Нотарианни, находящийся на территории Крыма.

До этого дипломатические представительства Украины в 6 европейских странах получили окровавленные пакеты с глазами животных. Окровавленные пакеты были обнаружены в посольствах страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии.

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