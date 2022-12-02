Фото: ТАСС/Paul White/АР

Испанская полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE.

За последние несколько дней это происходит во второй раз. Правоохранители оцепили периметр вокруг диппредставительства и просят людей покинуть территорию. При этом посол и сотрудники все еще остаются в здании.

Первый инцидент, связанный с доставкой посылок со взрывчаткой, произошел 30 ноября. В результате пострадал один человек, получивший конверт. Позже он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

1 декабря испанские спецслужбы обнаружили взрывное устройство на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе под Мадридом. В этот же день посылку со взрывчаткой прислали в министерство обороны Испании и посольство США в Мадриде.

После исследования посылок выяснилось, что подписи на четырех из них принадлежат одному человеку.



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