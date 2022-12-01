Письмо со взрывчатым веществом прислали премьеру Испании – СМИ

Фото: ТАСС/Paul White/AP

Служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса обнаружила конверт на его имя со взрывным устройством, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что это было такое же письмо, как взорвавшееся в украинском посольстве в Мадриде. Ранее подобные конверты перехватили в министерстве обороны Испании, на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza.

До этого в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек, получивший конверт со взрывным устройством. Позже он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Испанские власти рассматривают обстоятельства произошедшего как теракт. Решение об этом приняла Национальная судебная коллегия государства.

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