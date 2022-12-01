Спецслужбы Испании обнаружили пакет со взрывчаткой в провинции Мадрида – СМИ

Фото: ТАСС/Rodrigo Jimenez

Службы безопасности Испании обнаружили пакет с взрывным устройством на авиабазе в провинции Мадрида Торрехон-де-Ардосе. Об этом сообщает El Mundo.

Как отмечает издание, пакет с подозрительным содержимым был обнаружен системами безопасности. Посылка со взрывчаткой была отправлена в спутниковый центр на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

Накануне в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек, получивший конверт со взрывным устройством. Позже он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Испанские власти рассматривают обстоятельства произошедшего как теракт. Решение об этом приняла Национальная судебная коллегия государства.

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