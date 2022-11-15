В Севастополе задержали готовившего теракт на складе с топливом

Фото: ФСБ

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе сторонника украинского национализма, планировавшего совершить террористическую атаку на складе с горюче-смазочными материалами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужб, задержанный является 20-летним местным жителем. В ходе обысков у него были найдены несколько бутылок с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 Уголовного кодекса России. Молодой человек отправлен под арест на два месяца.

Ранее в Херсонской области задержали участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавших совершить теракт в отношении сотрудников военно-гражданской администрации региона. По информации спецслужб, всего были выявлены и задержаны девять граждан Украины.

Также был разминирован автомобиль, с помощью которого боевики хотели совершить покушение на сотрудников ВГА. Сообщалось, что у фигурантов были изъяты более 5 килограммов пластида, три готовых к применению самодельных взрывных устройства и гранаты.

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