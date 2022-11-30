В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв – СМИ

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В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету. В результате ЧП пострадал один человек. Он самостоятельно отправился в больницу.

По информации издания, взрывчатка находилась в конверте, который получил пострадавший. В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве.

Территория вокруг диппредставительства оцеплена. Следствие инициировало проверку.

В ноябре неизвестные дважды пытались напасть на российское посольство в Польше. Через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Москва потребовала начать расследование случившегося.

Сообщалось, что полицейские не пытались задержать злоумышленников, а пассивно наблюдали за тем, что происходит.

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