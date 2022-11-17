Польша и Украина попытались спровоцировать конфликт между Россией и НАТО – Небензя

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Заявление Варшавы и Украины после инцидента с ракетой в Польше нельзя воспринимать иначе, как попытку спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, которые передает РИА Новости, сделанные руководством этих двух государств безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно.

Во вторник, 15 ноября, ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. Из-за крушения снаряда погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в происшествии российскую сторону. Но после этого президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В свою очередь, Россия призвала Польшу прекратить все антироссийские спекуляции из-за инцидента с падением ракет в польском населенном пункте Пшеводув. Об этом заявили в МИД РФ после того, как в дипведомство вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевски.

В ведомстве подчеркнули, что Москва просит Варшаву "не ввязываться в грязные провокации" киевского режима и не инициировать собственные. В министерстве также отметили, что дипломату указали на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением двух ракет.

В Минобороны РФ случившееся назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации. В ведомстве утверждают, что ВС РФ никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносили.

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