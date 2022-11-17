Неизвестные дважды пытались напасть на посольство РФ в Польше – МИД

Фото: poland.mid.ru

Неизвестные дважды пытались напасть на российское посольство в Польше, Москва требует начать расследование случившегося, заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом", – сказал он.

Нечаев подчеркнул, что полицейские не пытались задержать злоумышленников, а пассивно наблюдали за тем, что происходит.

Он призвал польскую сторону обеспечить безопасность российских диппредставительств на территории страны и гарантировать неприкосновенность этих учреждений от попыток любого вторжения.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что Запад должен назвать виновных в инциденте с падением ракет в Польше, Россия будет настаивать на этом.

15 ноября две неустановленные ракеты упали в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате падения одного из снарядов погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в происшествии Россию. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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