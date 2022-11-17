Россия будет требовать, чтобы Запад назвал виновных в падении ракет в Польше – Гаврилов

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Запад должен назвать виновных в инциденте с падением ракет в Польше, Россия будет настаивать на этом, заявил руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.

"Мы, в свою очередь, будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Гаврилов подчеркнул, что Москва будет добиваться правдивого ответа от Варшавы и других стран Запада на заявление о недопустимости предъявления пустых и голословных обвинений в адрес РФ.

Вечером 15 ноября две неустановленные ракеты упали в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате падения одного из снарядов погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в происшествии российскую сторону. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В свою очередь, Россия призвала Варшаву прекратить все антироссийские спекуляции.

Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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