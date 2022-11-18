В Турции арестовали 17 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Фото: ТАСС/EPA/STR

Суд Стамбула арестовал 17 подозреваемых по делу о теракте, который произошел на улице Истикляль 13 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Уточняется, что среди арестованных числится подозреваемая в совершении взрыва гражданка Сирии Ахлам Альбашир.

Ранее сообщалось, что злоумышленницу готовили к теракту инструкторы из США.

Женщину задержали через 10 часов после происшествия. Альбашир удалось отследить благодаря 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.

Теракт произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал.

Позже стало известно, что среди пострадавших есть граждане России. Ранения получили три россиянки, однако госпитализация потребовалась только одной.

По факту произошедшего было задержано 50 человек.



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