Турция потребовала арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле

Фото: AP/Emrah Gurel

Правоохранительные органы Турции потребовали арестовать 17 человек, которых подозревают в причастности к теракту в Стамбуле. Информацией об этом поделились в турецком издании Hurriyet.

По данным газеты, подозреваемых уже доставили в суд.

Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. Из-за ЧП погибли шесть человек, еще 81 пострадал.

После этого поступила информация, что среди пострадавших оказались граждане России. Ранения получили три россиянина, однако госпитализация потребовалась только одной.

Правоохранители задержали 50 человек. Позже в Сирии был задержан еще один возможный причастный к теракту.

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