Власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт – СМИ

Фото: AP Photo/Paul White

Власти Испании рассматривают ЧП в дипведомстве Украины как теракт, передает агентство Europa Press.

По информации источника, решение рассматривать случившееся происшествие в Мадриде как теракт приняла Национальная судебная коллегия государства.

Взрыв прогремел в посольстве Украины в Мадриде 30 ноября. В результате ЧП пострадал один человек. Он самостоятельно отправился в медучреждение.

Отмечалось, что взрывчатка находилась в конверте, который получил работник. В это время правоохранители получили уведомление о возгорании в посольстве.



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