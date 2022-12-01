12:53Происшествия
Пакет со взрывчаткой прислали в Минобороны Испании – СМИ
Фото: ТАСС/Andrea Comas/АР
Письмо со взрывчаткой прислали в министерство обороны Испании. Об этом сообщает газета El Mundo.
По данным издания, министерство получило пакет утром 1 декабря. СМИ считает, что он был отправлен из Испании.
Ранее сообщалось о взрыве в украинском посольстве в Мадриде. В результате пострадал один человек, который самостоятельно отправился в больницу.
По данным СМИ, взрывчатка находилась в конверте. Когда пострадавший получил его, сотрудники полиции зафиксировали уведомление о возгорании в посольстве.
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