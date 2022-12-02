Полиция Испании не считает спецслужбы РФ причастными к отправке посылок – СМИ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Испанская полиция придерживается мнения, что причин считать спецслужбы РФ причастными к отправке посылок со взрывчаткой, нет. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

После исследования посылок выяснилось, что подписи на четырех из них принадлежат одному человеку.

"Полиция не видит никаких признаков того, что за этим стоит какая-то организованная группа, тем более что это российские спецслужбы", – говорится в сообщении.

Первый инцидент, связанный с доставкой посылок со взрывчаткой, произошел 30 ноября. В результате пострадал один человек, получивший конверт. Позже он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

1 декабря испанские спецслужбы обнаружили взрывное устройство на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе под Мадридом. Подозрительный пакет был обнаружен системами безопасности. В этот же день посылку со взрывчаткой прислали в министерство обороны Испании.



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