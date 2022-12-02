Российских послов обеспечат дополнительной защитой – МИД РФ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Указ президента России об увеличении количества специалистов, обеспечивающих физическую защищенность дипмиссий за границей, готов. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

"В этом году на одном из оперативных совещаний Совета Безопасности обсуждался вопрос, касающийся дополнительных мер по обеспечению безопасности наших дипмиссий. В результате совместно с ведомствами разработана и представлена на утверждение главе государства новая программа мероприятий, подготовлен указ президента об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту", – цитирует Иванова ТАСС.

Информацией об этом он поделился во время совещания председателя Совфеда со статс-секретарями, заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

До это поступали сообщения о терактах в украинских посольствах. Так, 30 ноября в дипмиссии в Мадриде случился взрыв. Из-за ЧП пострадал один человек, получивший конверт со взрывным устройством.

Угрозы распространились и в других посольствах. Шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых были обнаружены глаза животных – в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии.

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