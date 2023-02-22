В Лондоне сотрудников эвакуировали из здания посольства США – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Всех сотрудников посольства США в Лондоне эвакуировали из здания. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, полицейские оцепили территорию вокруг дипмиссии. При этом причина данных мероприятий пока неизвестна.

Между тем, как пишет газета The Mirror, полицейские велели местным жителям отойти от окон, а сотрудников посольства увели в другую часть здания. На улице после этого были замечены кинологи с собаками.

Причиной инцидента, утверждает газета, могло стать сообщение о подозрительной посылке.

Ранее для проверки был изъят подозрительный конверт, который был прислан в российское посольство в Румынии.

Отмечалось, что после предварительной проверки его забрали и отправили на экспертизу.



В американское посольство в Москве пришел конверт с белым порошком

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