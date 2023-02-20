Американское посольство уведомило Россию о визите Байдена в Киев – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Посольство Соединенных Штатов уведомило РФ о визите американского лидера Джо Байдена на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Посольство США уведомило российскую сторону о визите Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности", – объяснил собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Байден прибыл с визитом в Киев. На встрече президент США объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер наконец съездил в Киев, предварительно получив гарантии сохранности. Политик обратил внимание на то, что Байден говорил о поставках большого количества оружия, а также "клялся в верности неонацистскому режиму до гроба".



В США заявили, что уведомили РФ о визите Байдена в Киев за несколько часов до его вылета

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!