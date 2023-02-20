Захарова прокомментировала визит Байдена в Киев

Фото: AP/ТАСС/Evan Vucci

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев и его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Рассматривая сегодняшние кадры Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов", – высказалась дипломат.

В своем заявлении Захарова вспомнила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является "отработанным материалом" Запада. И он платит за то, чтобы его там не забыли.

"Судьба Саакашвили, судьба Гуайдо (венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо. – Прим. ред.) – это то, что ждет всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов", – заявила дипломат.

Президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь, лидер Украины подтвердил встречу с Байденом. Он назвал ее важным знаком поддержки украинского народа и страны.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что визит Байдена в Киев является откровенно провокационным шагом.

По его мнению, данным шагом Вашингтон хочет продемонстрировать свою решительность, смелость и полное отсутствие опасений перед возможным обострением ситуации.



Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

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