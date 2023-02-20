В Совфеде назвали провокационным визит Байдена в Киев

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев для проведения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским является откровенно провокационным шагом, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Об этом сообщает RT.

По его мнению, данным шагом Вашингтон хочет продемонстрировать свою решительность, смелость и полное отсутствие опасений перед возможным обострением ситуации.

"(Также американцы хотят. – Прим. ред.) показать якобы поддержку Зеленскому и Украине. Абсолютно провокационное решение", – подчеркнул Цеков.

Ранее сообщалось, что в центре Киева перекрыли улицы из-за приезда в город иностранных делегаций. В социальных сетях жители Киева высказали предположения о визите Байдена.

Позже украинские СМИ сообщили, что американский лидер провел встречу с Зеленским в Михайловском соборе. При этом по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В свою очередь, Зеленский подтвердил информацию, что президент США прибыл с визитом в Киев. Украинский лидер отметил, что это важный знак поддержки для всех граждан страны.



Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

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