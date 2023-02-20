Ряд улиц перекрыли в центре Киева из-за приезда в город иностранных делегаций – СМИ

Фото: РИА Новости/Сергей Старостенко

В центре Киева перекрыли улицы из-за приезда в город иностранных делегаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Гигантские пробки в Киеве после перекрытия центра города. Пишут о приезде в столицу иностранных делегаций", – сообщает украинское издание.

В СМИ отмечают, что пользователи социальных сетей выдвигают предположения о приезде в столицу Украины президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Кроме того, 20 февраля на Украине отмечается день памяти "небесной сотни". Так называют погибших в столкновениях на Майдане в Киеве в разгар противостояния силовиков и радикалов, которое произошло в феврале 2014 года.

Ранее сообщалось, что Байден должен был совершить двухдневный визит в Польшу с 20 по 22 февраля. Во время поездки он должен встретиться с польским президентом Анджеем Дудой и заявить о продолжении поддержки Украины.

Уточняется, что президент США выступит с речью по случаю годовщины с начала спецоперации России.

Накануне стало известно, что американский лидер Байден во время своего выступления в Польше может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.



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