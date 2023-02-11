Байден посетит Польшу 20–22 февраля

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Президент США Джозеф Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, где встретится со своим коллегой Анджеем Дудой и заявит о продолжении поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"С 20 по 22 февраля Байден посетит Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой с целью обсудить наше двустороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению потенциала НАТО по сдерживанию", – приводит ее слова ТАСС.

Жан-Пьер уточнила, что Байден также проведет встречи с лидерами стран "Бухарестской девятки", группы, в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Пресс-секретарь заявила, что президент США выступит с речью по случаю годовщины с начала спецоперации России. Во время выступления, Байден, по словам Жан-Пьер, даст понять украинскому народу, что будет поддерживать его и дальше. Она считает, что Байден объявит о новом пакете помощи, но не стала уточнять детали.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов. В рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.

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