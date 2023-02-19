В Белом доме заявили, что Байден может обратиться к Путину во время выступления в Польше

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В Белом доме допустили, что американский лидер Джо Байден во время своего выступления в Польше может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Я подозреваю, что вы услышите от него послание господину Путину, а также российскому народу", – сообщил Кирби.

Каких-либо подробностей о теме послания он раскрывать не стал.

Ранее сообщалось о том, что президент США Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, где встретится со своим коллегой Анджеем Дудой и заявит о продолжении поддержки Украины.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден также проведет встречи с лидерами стран "Бухарестской девятки", группы, в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

17 февраля Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут приветствовать отправку другими странами истребителей Киеву. Однако сам Вашингтон не стал давать никаких обещаний по такому роду помощи.

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