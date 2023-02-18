Нехватка военных ресурсов может заставить США отказаться от поддержки Украины – СМИ

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Нехватка военных ресурсов, а также перенапряжение сил могут заставить Вашингтон отказаться от дальнейшей поддержки Киева. Таким мнением поделился британский обозреватель Джерард Бейкер в своей статье для издания The Times.

По мнению журналиста, за кулисами Соединенных Штатов звучат весьма неоднозначные сигналы: к примеру, изменчивость американского политического и общественного мнений в вопросе поддержки Украины. Кроме того, по заявлению Бейкера, в США растет обеспокоенность по поводу влияния конфликта на Украине на стратегические приоритеты и ресурсы Вашингтона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут приветствовать отправку другими странами истребителей Киеву. Однако сам Вашингтон не дает никаких обещаний по такому роду помощи.

До этого обозреватель Дэниел Депетрис сообщил, что Американские власти не поддержат президента Украины Владимира Зеленского с намерением захватить Крым, поскольку опасаются начала войны с Россией.

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