Украинские СМИ сообщили о визите Байдена в Киев

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Президент США Джо Байден прибыл в Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, американский лидер провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

При этом по всей Украине, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что России и Украине необходимо прекратить боевые действия и как можно скорее начать мирные переговоры.

При этом США, Евросоюз и НАТО также должны выйти на переговорный процесс с РФ, считает Цзюнь. Предметом разговора между ними должны стать способы создания эффективной и прочной архитектуры общей безопасности.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что переговоры по Украине начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов.

Он также заявил, что конфликт на Украине не должен завершаться через переговоры, добавив, что Россия может просто закончить спецоперацию и вывести свои войска.

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