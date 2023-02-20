13:00Политика
Украинские СМИ сообщили о визите Байдена в Киев
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Президент США Джо Байден прибыл в Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По их данным, американский лидер провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.
При этом по всей Украине, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу.
Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что России и Украине необходимо прекратить боевые действия и как можно скорее начать мирные переговоры.
При этом США, Евросоюз и НАТО также должны выйти на переговорный процесс с РФ, считает Цзюнь. Предметом разговора между ними должны стать способы создания эффективной и прочной архитектуры общей безопасности.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что переговоры по Украине начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов.
Он также заявил, что конфликт на Украине не должен завершаться через переговоры, добавив, что Россия может просто закончить спецоперацию и вывести свои войска.
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