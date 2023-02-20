Медведев прокомментировал визит Байдена на Украину

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал визит Джо Байдена на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, американский лидер наконец съездил в Киев, предварительно получив гарантии сохранности.

Политик обратил внимание на то, что президент США говорил о поставках большого количества оружия, а также "клялся в верности неонацистскому режиму до гроба".

"И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа", – написал Медведев.

Он подчеркнул, что оружие и деньги Запад действительно исправно поставляет Киеву, причем в огромных количествах. При этом, по словам Медведева, люди массово покидают Украину.

"Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 миллиона человек (с учетом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 миллионов человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 миллионов человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению", – подчеркнул Медведев.

Он добавил, что танки и снаряды важны, но люди важнее.

"И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", – заключил он.

О встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского стало известно 20 февраля. На встрече американский лидер объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

Соединенные Штаты уведомили Россию о визите президента Джо Байдена в Киев за несколько часов до его вылета. Агентство The Associated Press сообщило со ссылкой на Белый дом, что незадолго до визита Байдена в Киев американская сторона связывалась с Россией для избежания просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав.

Джо Байден прилетел на встречу с Владимиром Зеленским в Киев

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