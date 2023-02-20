США связывались с РФ перед визитом Байдена в Киев во избежание конфликтных ситуаций – СМИ

Фото: TACC/Evan Vucci/AP

Незадолго до визита президента США Джо Байдена в Киев американская сторона связывалась с Россией для исключения конфликтных ситуаций. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Согласно информации издания, между РФ и США состоялась "обычная коммуникация" во избежание просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав.

О встрече Байдена и президента Украины Владимира Зеленского стало известно 20 февраля. На встрече американский лидер объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал визит американского лидера в Киев провокационным. По его мнению, данным шагом Вашингтон хочет продемонстрировать свою решительность, смелость и полное отсутствие опасений перед возможным обострением ситуации.



Байден на встрече с Зеленским в Киеве заявил о предоставлении помощи на 500 млн долларов

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