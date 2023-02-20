Политолог допустил, что во время визита в Киев Байден призовет к смене режима в РФ

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Во время своего визита в Киев президент США Джо Байден может призвать к смене режима в России. Об этом сообщает Rravda.ru со ссылкой на политолога Бориса Межуева.

Помимо этого, эксперт предположил, что американский лидер объявит о новом пакете военной помощи для Украины и принятии ее в НАТО в ближайшее время.

"Максимально, конечно, можно ожидать, что Байден скажет о важности перемен в РФ. Все идет к требованию смены режима в Москве, вся Мюнхенская конференция была вокруг этой темы", – предположил политолог.

В целом, уточнил Межуев, визит Байдена в Киев будет выглядеть эффектно в глазах тех, кто добивается его переизбрания в 2024 году.

Вместе с тем политолог предположил, что Байден не желает прямых переговоров Киева с Владимиром Путиным. Он заинтересован в формировании нового режима, который будет нести ответственность за украинский конфликт, считает эксперт.



О встрече Байдена и президента Украины Владимира Зеленского стало известно 20 февраля. На встрече американский лидер уже объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.



Байден на встрече с Зеленским в Киеве заявил о предоставлении помощи на 500 млн долларов

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