В США заявили, что уведомили РФ о визите Байдена в Киев за несколько часов до его вылета

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Соединенные Штаты уведомили Россию о визите президента Джо Байдена в Киев за несколько часов до его вылета, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации", – сказал он.

Ранее агентство The Associated Press сообщило со ссылкой на Белый дом, что незадолго до визита Байдена в Киев американская сторона связывалась с Россией для избежания просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав.

О встрече Байдена и президента Украины Владимира Зеленского стало известно 20 февраля. На встрече американский лидер объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

Джо Байден прилетел на встречу с Владимиром Зеленским в Киев

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