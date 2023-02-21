МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию

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Министерство иностранных дел Германии выпустило рекомендацию, в которой просит своих граждан отказаться от поездок в Россию в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", – указано в сообщении.

В ведомстве особенно предостерегли от поездок в города, граничащие с Украиной. Кроме того, дипломаты заявили, что с 20 по 26 февраля 2023 года правительство России проведет ряд мероприятий. МИД ФРГ призвал своих граждан быть особенно бдительными и осторожными в эти дни и избегать большого скопления людей.

До этого в посольстве США также призвали своих граждан не совершать поездки в Россию, а тех, кто находится в стране, покинуть ее. Дипломаты заявили, что американцев якобы могут мобилизовать или не выпустить из страны.

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