Власти Канады призвали своих граждан покинуть Белоруссию из-за СВО на Украине

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Канадские власти призвали своих граждан, находящихся на территории Белоруссии, покинуть страну на фоне спецоперации на Украине. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте правительства Канады.

Кроме того, гражданам Канады порекомендовали не ездить в Белоруссию. В заявлении также говорится о том, что возможности канадского посольства в Польше по предоставлению консульских услуг в Белоруссии крайне ограничены.

"Если вы находитесь в Белоруссии, вам следует покинуть страну коммерческим путем. Вы не должны рассчитывать на то, что правительство Канады поможет вам покинуть страну", – говорится в заявлении.

Ранее МИД Франции также призвал собственных граждан покинуть Белоруссию на фоне спецоперации на Украине. Находящимся на территории Белоруссии гражданам Франции рекомендовали покинуть страну автотранспортом через Литву, Польшу или Латвию. Желающие вылететь из страны должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.

До этого в посольстве США призвали своих граждан не совершать поездки в Россию, а тех, кто находится в стране, покинуть ее, в том числе из-за риска мобилизации. В посольстве заявили, что власти России якобы могут отказать находящимся в стране американцам в признании их двойного гражданства и лишить их доступа к консульской помощи США.

В Госдуме назвали провокацией сообщения посольства США о новой волне мобилизации в России. Заместитель руководителя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также сделал акцент на том, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

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