Посольство США призвало американцев покинуть Россию из-за риска мобилизации

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В посольстве США призвали своих граждан не совершать поездки в Россию, а тех, кто находится в стране, покинуть ее, в том числе из-за риска мобилизации. Об этом сообщается в предупреждении, которое размещено на сайте дипмиссии Штатов.

В посольстве заявили, что власти России якобы могут отказать находящимся в стране американцам в признании их двойного гражданства и лишить их доступа к консульской помощи США. Кроме того, американцы якобы могут быть подвергнуты мобилизации и их могут не выпустить из страны.

"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", – указано в сообщении.

Помимо прочего, в посольстве призвали избегать любых политических акций в России. Кроме того, там порекомендовали не фотографировать сотрудников правоохранительных органов на подобных акциях.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации. Он подчеркнул, что в рамках частичной мобилизации набрано необходимое количество людей. Он также заявлял, что тему мобилизации "искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны".



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