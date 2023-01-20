Песков призвал ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

В рамках частичной мобилизации набрано необходимое количество людей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на сказанное (о мобилизации. – Прим. ред.) президентом: в рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено", – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, на данный момент действует обычный призыв на срочную службу.

Ранее Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации в РФ. Он порекомендовал ориентироваться на заявления Владимира Путина.

С похожим заявлением не верить информации о продолжении мобилизации на территории России, которую распространяют в телеграм-каналах, выступил пресс-секретарь главы государства 9 января. Тогда Песков попросил не придавать значения публикациям в телеграм-каналах.

Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!