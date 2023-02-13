Призывы посольства США к своим гражданам покинуть РФ звучат не в первый раз – Песков

Фото: kremlin.ru

Призыв диппредставительства Соединенных Штатов к американцам покинуть российскую территорию происходит не в первый раз, это не новация. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", – цитирует его RT.

О том, что в американском посольстве призвали своих граждан не осуществлять поездки в РФ, стало известно утром в понедельник, 13 февраля.

В диппредставительстве заявили, что российские власти могут отказать находящимся в стране американцам в признании их двойного гражданства и лишить их доступа к консульской помощи Штатов. Помимо этого, в посольстве считают, что американцы могут быть подвергнуты мобилизации.

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